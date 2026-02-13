Gabriele, 45enne di Milano, ha attirato l’attenzione di pubblico e commentatori grazie alla sua presenza nel Trono Over di Uomini e Donne. La sua partecipazione nasce da una volontà di trovare l’amore e ha già fatto discutere per il suo atteggiamento sereno e rispettoso. L’uomo lavora come consulente finanziario e sui social condivide momenti della sua quotidianità, alimentando curiosità tra i fan del programma. Nonostante sia ancora all’inizio della sua avventura sentimentale, Gabriele si sta già facendo conoscere per la sua sincerità e semplicità.

Gabriele è uno dei nuovi volti del Trono Over di Uomini e Donne. In studio si è fatto notare per i modi tranquilli e per una frequentazione appena avviata, ma già molto chiacchierata. A rendere il suo percorso più interessante è anche un dettaglio rivelato da Maria De Filippi nella puntata del 13 febbraio 2026. Scopriamo nel dettaglio qualcosa in più sulla sua vita privata. Discussa dama trova l’amore dopo Uomini e Donne Uomini e Donne: chi è Gabriele del Trono Over e perché incuriosisce. Tra i nuovi cavalieri Gabriele si è ritagliato spazio in poco tempo. Secondo quanto emerge in studio, avrebbe intorno ai 40 anni, ma al momento non sono disponibili informazioni personali dettagliate. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Gabriele: età, lavoro, social e curiosità

