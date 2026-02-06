Escape Game Immersivo | viaggio nel mondo di Cyrano de Bergerac

Gli appassionati di giochi di fuga e letteratura hanno un nuovo appuntamento da segnare in agenda. È in arrivo “Dalla Punta del Naso alla Luna”, un escape game immersivo dedicato a Cyrano de Bergerac. Il gioco promette un viaggio tra enigmi e sfide, ispirato alla figura del poeta spadaccino. Un modo diverso per conoscere o riscoprire la storia di uno dei personaggi più iconici della letteratura francese.

Appuntamento da non perdere per gli amanti dei giochi di fuga, della letteratura e delle sfide intellettuali: Dalla Punta del Naso alla Luna è un escape game ispirato all'indimenticabile figura di Cyrano de Bergerac, il poeta spadaccino per eccellenza.I partecipanti si troveranno a vivere.

