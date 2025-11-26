Ubriaco nel centro storico aggredisce gli agenti della Municipale

Nella serata di martedì, personale della Polizia Locale è intervenuto in via Gambalunga a seguito di una segnalazione per la presenza di due persone in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, che arrecavano disturbo. Durante il controllo, una delle due persone, un 50enne, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Botte, ubriachi e alcol ai minori: il Questore di Varese ha chiuso per 15 giorni un bar del centro di #bustoarsizio - facebook.com Vai su Facebook

Aggressione in centro storico a Spoleto: titolare di un'attività preso a pugni da un ubriaco - Il titolare di un’attività commerciale situata in via dei Gesuiti è stato colpito da un uomo in stato di alterazione alcolica, riportando ferite al vo ... Secondo corrieredellumbria.it

Pesaro, ubriaco aggredisce il personale al Pronto Soccorso. Per fermarlo sono serviti i carabinieri (colpiti pure loro): arrestato 55enne di Tavullia - Ubriaco e molesto, finisce in pronto soccorso, ma qui dà in escandescenze tanto che dal lettino del nosocomio è finito poi in manette. Si legge su corriereadriatico.it

Ancona, choc in centro, ubriaca aggredisce la conoscente e la ferisce con un coccio di bottiglia - La giovane ha raccontato che, mentre si trovava in compagnia di tre suoi amici, al termine di una serata trascorsa in Piazza del Papa e transitando in via della Loggia, il suo gruppo è stato ... Da corriereadriatico.it