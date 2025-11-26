Ubriaco nel centro storico aggredisce gli agenti della Municipale

26 nov 2025

Nella serata di martedì, personale della Polizia Locale è intervenuto in via Gambalunga a seguito di una segnalazione per la presenza di due persone in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, che arrecavano disturbo. Durante il controllo, una delle due persone, un 50enne, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

