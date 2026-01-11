Politica in lutto addio a un pezzo di storia d’Italia

Roma piange la scomparsa di Alberto Benzoni, figura di rilievo della politica e cultura italiana. Politico, amministratore e intellettuale, Benzoni ha contribuito a plasmare il profilo della Capitale e ha lasciato un’impronta significativa nel dibattito pubblico nazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia politica recente del paese e sulla figura di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico.

Roma perde una figura di primo piano della sua storia politica e culturale. È morto Alberto Benzoni, politico, amministratore e intellettuale che ha lasciato un segno profondo nella vita della Capitale e nel dibattito pubblico nazionale. A ricordarlo è stata, in una nota ufficiale, la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, che ha tracciato un ritratto personale e politico dell'ex amministratore, sottolineandone il valore umano e l'impegno civile. Una vita dedicata a Roma e al socialismo. Secondo quanto ricordato da Celli, Alberto Benzoni amava profondamente Roma, il Partito Socialista e la cultura, intesa come lettura, scrittura e formazione continua.

