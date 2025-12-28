la fiamma olimpica al rugby iv circolo benevento

La società Rugby IV Circolo Benevento ha avuto il piacere di ospitare la Fiamma Olimpica durante il passaggio nella nostra città in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’evento si è svolto presso il nostro impianto sportivo, che è stato scelto come Collection Point per questa importante occasione, che si terrà dal 6 al 22 febbraio.

Grande soddisfazione per la società Rugby IV Circolo Benevento che, in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali, noti anche come Milano-Cortina 2026 e che si terranno dal 6 al 22 febbraio, ha visto il proprio impianto sportivo scelto quale Collection Point in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra città. Atleti dirigenti e tecnici, sabato 27 dicembre presso l'impianto di Via Francesco Compagna, hanno accolto la compagine organizzativa e tutti i tedofori impegnati lungo il percorso.

Fiamma olimpica, il percorso si concluderà in piazza IV Novembre; Benevento, 27-12-2025 20:39.

