La nuova app con audioguida gratis per visitare il Museo dell’Opera del Duomo

L’Opera di Santa Maria del Fiore presenta OperaGuide, un’app gratuita con audioguida per il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Disponibile in italiano e inglese, questa soluzione digitale permette ai visitatori di esplorare le opere e la storia del museo in modo semplice e informativo, arricchendo l’esperienza culturale con contenuti accessibili tramite smartphone.

L’Opera di Santa Maria del Fiore offre ai visitatori del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze un nuovo strumento digitale: OperaGuide, un’app con audioguida gratuita disponibile per smartphone, in versione italiana e inglese.L’audioguida, con la voce di un’attrice professionista, accompagna i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

