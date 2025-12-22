Meteo, Natale all'insegna del tempo instabile con qualche pioggia: le previsioni a Pisa “Si prospetta un radicale cambiamento della circolazione atmosferica sull'Europa, che avrà conseguenze turbolente anche sull'Italia proprio in concomitanza delle festività natalizie”. Le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare le celebrazioni e i programmi di questo periodo.

"Si prospetta un radicale cambiamento della circolazione atmosferica sull'Europa, che avrà conseguenze turbolente anche sull'Italia proprio in concomitanza delle festività natalizie". E' quanto conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara

