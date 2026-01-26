Meteo settimana instabile con piogge e venti forti
Previsioni meteo per l'Agrigentino indicano una settimana caratterizzata da instabilità, con piogge e venti forti previsti tra mercoledì e giovedì. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le opportune precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.
Settimana di tempo instabile anche nell’Agrigentino, dove il maltempo tornerà a farsi sentire tra mercoledì e giovedì. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Dopo un martedì in prevalenza asciutto, le prime ore di mercoledì saranno segnate dall’arrivo di un fronte atlantico con piogge e rovesci in transito da ovest verso est. Il peggioramento sarà rapido e nel pomeriggio lascerà spazio a brevi schiarite, ma in serata è atteso un nuovo impulso perturbato che interesserà soprattutto i settori occidentali. Giovedì il tempo resterà variabile, con alternanza di sole e nuvole e venti in forte rinforzo dai quadranti occidentali e nord-occidentali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
