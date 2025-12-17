Un' altra storica azienda genovese a rischio chiusura
La Cartiera Grillo di via Acquasanta, simbolo storico di Genova, si trova in grave difficoltà e rischia di chiudere definitivamente. La vertenza preoccupa i lavoratori e la comunità locale, con il sindacato Slc Cgil Genova che ha lanciato un forte appello per salvare questa importante realtà industriale.
Un pezzo di storia genovese rischia di chiudere i battenti per sempre. Parliamo della Cartiera Grillo di via Acquasanta, sopra Voltri, per la quale ha lanciato un grido di allarme il sindacato Slc Cgil Genova attraverso Sonia Montaldo, segretaria generale che sta seguendo la vertenza.Venti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
