Un' altra storica azienda genovese a rischio chiusura

La Cartiera Grillo di via Acquasanta, simbolo storico di Genova, si trova in grave difficoltà e rischia di chiudere definitivamente. La vertenza preoccupa i lavoratori e la comunità locale, con il sindacato Slc Cgil Genova che ha lanciato un forte appello per salvare questa importante realtà industriale.

