Crolla il muro di contenimento lungo la strada | chiusura per gli interventi

È stata disposta la chiusura di via dei Pini a causa del crollo di un muro di contenimento lungo la strada. Sono in corso interventi di messa in sicurezza e il traffico resterà interdetto fino al completamento delle operazioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni in zona.

Crolla il muro di contenimento lungo la strada e via dei Pini viene chiusa al traffico fino alla totale messa in sicurezza. E’ accaduto nel giorno dell’Epifania a Sonnino quando tutta la provincia di Latina, come previsto alla vigilia, è stata colpita da un forte maltempo con abbondanti piogge. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Crolla il muro di contenimento lungo la strada: chiusura per gli interventi Leggi anche: Paura a Ischitella, crolla muro di contenimento su una scalinata: "Poteva essere una tragedia" Leggi anche: Castro dei Volsci, crolla un muro: 4 auto distrutte e strada chiusa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Castro dei Volsci – Maltempo: crolla muro contenimento, nessun ferito; Castro dei Volsci, crolla un muro: 4 auto distrutte e strada chiusa; Salerno, crolla tutto il muro del pattinodromo dopo la mareggiata; Ciociaria sotto la pioggia: crollo di un muro a Castro dei Volsci nel parcheggio di San Rocco. Crolla un muro di contenimento sull'Amalfitana, statale a rischio chiusura - Le piogge torrenziali di oggi tornano a minare la regolare percorrenza delle strade in Costiera Amalfitana dove si teme la chiusura della statale 163 in territorio di Maiori. msn.com

Maltempo, crolla muro nel Frusinate: macchine distrutte - A causa del maltempo di queste ore un muro di contenimento ha ceduto a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. msn.com

Crolla un muro sulla Statale Regina: paura a Tremezzina, strada chiusa e poi riaperta - Nessun ferito, intervento dei vigili del fuoco e riapertura dopo poche ore ... varesenews.it

Extra Tv. . CASTRO DEI VOLSCI: CROLLA UN MURO, DANNI A 4 AUTO - facebook.com facebook

Maltempo, un albero colpisce due auto ad Ancona, passeggeri incolumi. Crolla porzione del muro di recinzione del carcere di Barcaglione. Neve e disagi Fabriano #ANSA x.com

