Crolla il muro di contenimento lungo la strada | chiusura per gli interventi

È stata disposta la chiusura di via dei Pini a causa del crollo di un muro di contenimento lungo la strada. Sono in corso interventi di messa in sicurezza e il traffico resterà interdetto fino al completamento delle operazioni. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle segnalazioni in zona.

Crolla il muro di contenimento lungo la strada e via dei Pini viene chiusa al traffico fino alla totale messa in sicurezza. E’ accaduto nel giorno dell’Epifania a Sonnino quando tutta la provincia di Latina, come previsto alla vigilia, è stata colpita da un forte maltempo con abbondanti piogge. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

