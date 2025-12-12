Sul lago un' asta benefica con gli oggetti smarriti
Il Comune di Colico, in collaborazione con il comando di polizia locale, organizza un’asta di beneficenza con gli oggetti smarriti rinvenuti e non reclamati. L’iniziativa si terrà martedì 23 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso la sala consiliare in piazza V Reggimento Alpini a Colico. Saranno. Leccotoday.it
