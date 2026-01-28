Oggetti smarriti e rubati Una lunga lista di 536 beni | tanti cellulari orologi e bici

Sono 536 gli oggetti segnalati come smarriti o rubati a Cesena nel 2025. Tra i beni più richiesti ci sono cellulari, orologi e biciclette. La lista comprende anche tablet, portafogli e monopattini, tutti persi o sottratti negli ultimi mesi. La situazione evidenzia come i furti e le smarrite siano ancora un problema per molti cittadini.

Telefoni cellulari, tablet, portafogli, orologi, biciclette, monopattini. É lunga e varia la lista dei beni dimenticati, smarriti o rubati a Cesena nel 2025. La polizia locale lo scorso anno ha recuperato 536 beni. Gli oggetti ritrovati vengono poi custoditi in attesa che il proprietario ne reclami il possesso. Complessivamente, da gennaio a dicembre scorsi, sono stati rinvenuti: 198 oggetti (tra telefoni cellulari, portafogli, orologi e tablet), 297 documenti (carte di identità, patenti, tessere sanitarie, carte di credito e altri titoli), 25 tra targhe e carte di circolazione, 16 biciclette e monopattini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Polizia locale di Cesena ha recuperato nel 2025 oltre 500 beni smarriti, rubati o dimenticati.

