Una valanga si è staccata sul lago Nero, seppellendo due motoslitte e lasciando un uomo disperso. La slavina ha coinvolto la strada sterrata che collega la vecchia cava di Madesimo al bacino naturale, bloccando il passaggio e causando danni alle attrezzature. Tre persone sono state trovate vive e stanno ricevendo assistenza, mentre i soccorritori cercano ancora l’uomo scomparso.

MADESIMO (Sondrio) D’estate è una strada sterrata che porta alla vecchia cava sopra Madesimo e al lago Nero, un bellissimo scorcio naturale a 2.300 metri di quota che si affaccia sul panorama del lago di Montespluga. Poco sopra incombe il pizzo Spadolazzo. Ieri, nel tardo pomeriggio, il percorso a tornanti che da Madesimo porta in quota si è trasformato in una trappola dopo che una grossa massa di neve si è abbattuta all’improvviso su una comitiva in motoslitta. Due coppie di amici milanesi. Tre sono stati ritrovati in serata quando sono scattate le ricerche, uno risultava ancora disperso. L’allarme era scattato intorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una valanga sul lago Nero. Sepolte due motoslitte. Un disperso, tre in salvo

Una valanga si è staccata oggi sul Monte Baldo, tra Cima di Costabella e la Vetta delle Buse, causando l'intervento dei soccorritori e coinvolgendo tre scialpinisti, fortunatamente senza che nessuno risultasse disperso.

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.