Valanga a Solda morti due scialpinisti e un disperso sotto la neve Estratta viva una persona

Da ilgazzettino.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti. Un disperso resta sotto la neve, mentre un’altra persona è stata estratta viva. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo le vittime sono state trovate senza vita. La zona rimane sotto stretta osservazione.

ALTO ADIGE - Una valanga ha provocato due morti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio. La slavina si è staccata sopra Solda, sullo Stelvio, in Alto Adige, intorno alle 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e, stando alle prime informazioni, avrebbe travolto un gruppo di scialpinisti. I soccorsi Sul posto sono arrivati i soccorritori della guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva dalla colata di neve mentre, per due, non ci sarebbe stato niente da fare. Proseguono i soccorsi perché, secondo alcune testimonianze, non può essere escluso la presenza di un'altra persona sotto una seconda valanga, che è scesa nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

valanga a solda morti due scialpinisti e un disperso sotto la neve estratta viva una persona

© Ilgazzettino.it - Valanga a Solda, morti due scialpinisti e un disperso sotto la neve. Estratta viva una persona

Approfondimenti su Solda Valanga

Frane a Cormons vicino Gorizia, crollate 3 case: un disperso, una persona bloccata e una estratta viva

Maltempo, nel Goriziano una frana travolge tre case: una persona estratta viva e due morti | Esonda il fiume Torre, oltre 300 sfollati

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Solda Valanga

Argomenti discussi: ++ Valanga con due morti sopra Solda ++.

valanga a solda mortiValanga a Solda, morti due scialpinisti. Estratta viva una personaALTO ADIGE - Una valanga ha provocato due morti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio. La slavina si è staccata sopra Solda, sullo Stelvio, in Alto Adige, intorno ... ilgazzettino.it

valanga a solda mortiValanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti sopra SoldaE' di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L'incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella ... ilmessaggero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.