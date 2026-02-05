valanga a solda morti due scialpinisti e un disperso sotto la neve estratta viva una persona

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti. Un disperso resta sotto la neve, mentre un’altra persona è stata estratta viva. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo le vittime sono state trovate senza vita. La zona rimane sotto stretta osservazione.

ALTO ADIGE - Una valanga ha provocato due morti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio. La slavina si è staccata sopra Solda, sullo Stelvio, in Alto Adige, intorno alle 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e, stando alle prime informazioni, avrebbe travolto un gruppo di scialpinisti. I soccorsi Sul posto sono arrivati i soccorritori della guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva dalla colata di neve mentre, per due, non ci sarebbe stato niente da fare. Proseguono i soccorsi perché, secondo alcune testimonianze, non può essere escluso la presenza di un'altra persona sotto una seconda valanga, che è scesa nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

