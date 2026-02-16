Una tempesta frena la finale Big Air alle Olimpiadi | le atlete si sono rifugiate per evitare il freddo

Una tempesta a Livigno ha causato il ritardo della finale femminile di Big Air alle Olimpiadi di Milano Cortina, costringendo le atlete a cercare rifugio per proteggersi dal freddo. La gara, prevista per questa mattina, non è ancora stata avviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Alcune atlete hanno approfittato del tempo per scaldarsi e prepararsi, mentre i fan aspettano con ansia l'inizio della competizione.

La finale femminile big air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina è iniziata con grande ritardo a causa di una tempesta a Livigno. Le atlete si sono dovute rifugiare per evitare il freddo. Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale. Miro Tabanelli impreciso nella finale del Big Air a Steamboat: prossimo appuntamento alle Olimpiadi! Durante la terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air a Steamboat, Miro Tabanelli ha mostrato alcune imprecisioni nella sua finale. Mentre Flora Tabanelli e Maria Gaslitter sono impegnate nella finale Olimpica di Big Air, Jannik Sinner supera in scioltezza la prova Machac all'esordio dell'ATP 500 di Doha. Il numero due del mondo in poco più di un'ora di gioco si impone con il punteggio di - Condizioni improponibili per saltare, a pochi minuti dal via programmato per la finale del big air femminile una bufera di neve e vento si abbatte sul Livigno Snow Park, costringendo a far slittare l'orario d'inizio. Anche il pubblico rischia di congelarsi sotto la tem