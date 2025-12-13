Miro Tabanelli impreciso nella finale del Big Air a Steamboat | prossimo appuntamento alle Olimpiadi!

Durante la terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air a Steamboat, Miro Tabanelli ha mostrato alcune imprecisioni nella sua finale. La competizione ha confermato l'importanza di questa disciplina, che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, aprendo nuovi orizzonti per gli atleti italiani e internazionali.

A Steamboat è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia si è affidata a Miro Tabanelli per cercare il risultato a effetto sulle nevi statunitensi, dopo che l’emiliano aveva mancato l’accesso alla finale nei due precedenti appuntamenti disputati tra Secret Garden e Pechino (Cina). Dopo un positivo avvio sul primo salto (82.75 punti), l’azzurro ha commesso delle sbavature sul secondo (51.00) e sul terzo (52.75), chiudendo così in settima posizione con il riscontro complessivo di 135. Oasport.it Miro Tabanelli impreciso nella finale del Big Air a Steamboat: prossimo appuntamento alle Olimpiadi! - A Steamboat è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi ... oasport.it

