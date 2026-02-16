Una mascotte olimpica più longeva di molte altre

Vucko, il lupetto di Sarajevo 1984, è ancora popolarissimo in Bosnia Erzegovina ed è diventato un simbolo anche fuori dallo sport Di solito le mascotte delle Olimpiadi vengono dimenticate dopo poco tempo. Alcune possono avere un po’ più di successo ed essere ricordate a distanza di anni, come Mishka, l’orso delle Olimpiadi estive di Mosca del 1980, o Cobi, il cane delle Olimpiadi di Barcellona del 1992, ma è una cosa piuttosto rara. C’è però una mascotte che non solo è ricordata con nostalgia dagli abitanti di una città che ospitò le Olimpiadi, ma è rimasta rilevante a distanza di decenni, e per molti versi è diventata un simbolo a sé stante: è Vucko (si pronuncia Vùchko, la “c” si pronuncia come in ciao), il lupetto delle Olimpiadi invernali di Sarajevo del 1984. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Olimpiadi: sullo shop online successo esagerato per i peluche delle mascotte. Le prossime spedizioni? A fine giugnoAl momento è solo possibile preordinare i pupazzi di Tina e Milo, rimasti a disposizione esclusivamente nelle versioni più piccole. Eppure gli appassionati non rinunciano all’acquisto: boom anche nell ... ilgiorno.it

Tina e Milo, le mascotte di Milano Cortina: la gioia dei tifosi e i peluche subito sold outGrande entusiasmo al fan village olimpico di Milano, per le mascotte ufficiali Tina e Milo, ormai tra i simboli più riconoscibili dei Giochi Invernali. tg.la7.it

Tina continua la sua missione olimpica. La mascotte delle Olimpiadi 2026 è tornata in salone per una nuova sfida. Per lo sci alpino servono tenuta, precisione e grinta. La sua scelta Nuovo Alfa Romeo Tonale. Curiosi di vederlo dal vivo Ti aspetti - facebook.com facebook

Intervista tesa, finale ironico: Salvini regala la mascotte olimpica a Gruber e Giannini #MilanoCortina2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com