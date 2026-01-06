Santa Benedetti spegne 104 candeline | è la donna più longeva di Bussolengo

Santa Benedetti, residente a Bussolengo, ha raggiunto i 104 anni, diventando la donna più longeva del paese. I festeggiamenti si sono svolti al Centro Servizi Monsignor Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto, in un pomeriggio dedicato alla sua lunga vita. Un momento di condivisione e rispetto per questa significativa ricorrenza, che testimonia la sua presenza e il valore della sua esperienza nella comunità.

Un pomeriggio carico di emozione ha accompagnato i festeggiamenti per i 104 anni di Santa Benedetti al Centro Servizi Monsignor Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto. Lunedì 5 gennaio la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ha celebrato la sua sesta residente ultracentenaria, rendendo omaggio a una.

