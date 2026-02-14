Ada Braccini, la donna più anziana di Bagno di Romagna, ha festeggiato il suo 104° compleanno a Firenze lo scorso 3 febbraio. La nonna, nata in provincia di Forlì nel 1922, si è spostata a Firenze da giovane, cercando lavoro come cameriera in una famiglia del centro. Ogni giorno, questa donna mantiene vivo il ricordo delle sue radici e della lunga vita che ha attraversato.

Una bagnese, in quel di Firenze, il 3 febbraio scorso ha compiuto 104 anni. E’ nonna Ada Braccini, nata a Bagno di Romagna il 3 febbraio 1922, trasferitasi fin da giovane a Firenze, dove è andata a circa 18 anni di età per lavoro come cameriera in una famiglia. Poi è rimasta ad abitare sempre nel capoluogo toscano, e quando si è sposata con Rodolfo Butini, di cui è vedova da oltre 20 anni, ha scelto di fare la casalinga. Allora erano diverse le persone che in cerca di lavoro si trasferivano dall’Alto Savio, che fino al 1923 era amministrativamente in provincia di Firenze, in qualche città della Toscana, tra cui Arezzo, Firenze, Prato, e chi faceva attività agricola anche nella Maremma grossetana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bagnese più longeva è a Firenze

Firenze ha approvato un progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, situato al confine tra i due comuni.

