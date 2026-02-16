Una catena chiodata di 20 metri sulla strada

Nella notte, le forze dell’ordine hanno trovato una catena chiodata lunga 20 metri sulla strada vicino alla Rotonda Italia, causando un potenziale pericolo per chi passava. Le volanti dell’Upgsp sono arrivate alle quattro dopo una richiesta di aiuto da parte di alcuni automobilisti che avevano notato la presenza di quell’ostacolo improvviso. La catena, posizionata in modo strategico, ha bloccato parte della carreggiata, creando un rischio concreto di incidenti.

La trappola scoperta alle 4 del mattino dopo il danneggiamento di un'auto. Si segue la pista del tentato colpo all'Ipercoop Una scoperta inquietante, quella di questa notte. Intorno alle ore 4:00, le volanti dell'Upgsp - Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - sono intervenute d'urgenza nei pressi della Rotonda Italia a seguito di una segnalazione: una catena chiodata tesa lungo l'intera carreggiata. Lunga circa 20 metri, era stata ancorata alle due estremità a dei pali della luce, trasformando il tratto stradale in una trappola. A lanciare l'allarme è stato un automobilista che, transitando, aveva forato una gomma.