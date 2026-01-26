Strada ghiacciata e tamponamento a catena | una ragazza in ospedale

Lunedì 26 gennaio, alle 7:53, una ragazza è rimasta ferita in un tamponamento a catena sulla strada provinciale di Frainer, vicino a Sover. La causa è stata il ghiaccio presente sulla carreggiata, che ha reso il fondo scivoloso e ha provocato l’incidente. La chiamata al 112 ha segnalato la situazione e l’intervento dei soccorsi è in corso.

L'incidente è avvenuto nel primo mattino. Anche l'elisoccorso sul posto La giovane, infatti, a causa della strada ghiacciata ha perso il controllo del proprio mezzo, uscendo fuori dalla carreggiata e andando a urtare un altro veicolo parcheggiato. Poco dopo un’altra auto ha tamponato a sua volta, con la giovane che, nell’impatto, è rimasta ferita. Conti e Pieraccioni in vacanza, la moglie del conduttore riprende tutto: "Temperature fino a -8 gradi. Sono entusiasti, no?" .🔗 Leggi su Trentotoday.it

