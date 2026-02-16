Una buca profonda in mezzo alla strada | è l’ennesima segnalazione in città tanti pericoli
Una buca profonda si trova da giorni in via Ariosto, segnalata da un residente preoccupato per il rischio di incidenti. La voragine si trova nel mezzo della strada e rende difficile il passaggio di auto e biciclette. La situazione si aggrava con il passare delle ore, poiché nessuno ha ancora sistemato il problema. La strada, molto trafficata, rischia di causare danni a chi la percorre quotidianamente.
Gentile redazione,quella che segnalo oggi è una buca molto profonda presente in via Ariosto. Qualcuno potrebbe dirmi: ma perché segnali i problemi delle strade ad un giornale e non all’organo competente? Rispondo con due precisazioni. La prima è che una buca di tale spessore dovrebbe essere nota al Comune (me ne sono accorto io, come immagino tanti altri utenti della strada, non vedo come facciano a non accorgersene gli addetti ai lavori). La seconda è che io stesso ho provveduto varie volte a segnalare diversi pericoli e tutto è sempre passato inosservato. E’ anche giusto che questi pericoli vengano resi pubblici, perché il Comune dovrebbe controllare le strade al di là delle segnalazioni dei cittadini e perché automobilisti e ciclisti sappiano che in via Ariosto c’è una buca pericolosissima.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Buca profonda e pericolosa a Chieti Scalo: la segnalazione
Una buca profonda e rischiosa si trova all'inizio di via Aldo Moro a Chieti Scalo da circa due anni.
Monteruscello, cede il terreno nel Lotto 2: si apre buca profonda 5 metri
Questa mattina a Monteruscello, frazione di Pozzuoli, una buca profonda circa cinque metri si è aperta nel Lotto 2, nell’area verde davanti agli alloggi popolari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Via Nizza sprofonda, allarme buca: rischio per automobilisti L’asfalto cede ancora e torna la preoccupazione tra i residenti. In via Nizza, all’altezza del civico 180, si è aperta una profonda buca che sta creando disagi e soprattutto rischi per la sicurezza stradal facebook