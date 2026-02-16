Rapitori irrompono in casa e lo sequestrano ma è la persona sbagliata | pensionato sparito a Sidney
Venerdì mattina, a Sidney, i rapitori sono entrati in una casa e hanno portato via l’85enne Chris Baghsarian, ma si sono sbagliati persona. La polizia ha spiegato che il pensionato, che stava dormendo, non era il bersaglio previsto e ancora non ci sono richieste di riscatto. Un vicino ha raccontato di aver sentito rumori sospetti prima che qualcuno si allontanasse rapidamente dalla zona.
Irrompono in casa, sequestrano fratelli e li costringono a consegnare le chiavi della gioielleria
Una grave rapina ha sconvolto una famiglia, quando dei malviventi sono entrati in casa e hanno sequestrato i fratelli, costringendoli a consegnare le chiavi della gioielleria di famiglia.
Australia vieta i social, “ma gli adolescenti tornano a casa e trovano la casa vuota. La norma dovrà superare la prova della vita reale”. INTERVISTA a Julianne Greenfield da Sidney
L'Australia ha deciso di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, puntando a tutelare i giovani dai rischi digitali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
