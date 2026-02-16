Rapitori irrompono in casa e lo sequestrano ma è la persona sbagliata | pensionato sparito a Sidney

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina, a Sidney, i rapitori sono entrati in una casa e hanno portato via l’85enne Chris Baghsarian, ma si sono sbagliati persona. La polizia ha spiegato che il pensionato, che stava dormendo, non era il bersaglio previsto e ancora non ci sono richieste di riscatto. Un vicino ha raccontato di aver sentito rumori sospetti prima che qualcuno si allontanasse rapidamente dalla zona.

L’85enne Chris Baghsarian è stato rapito venerdì mentre dormiva in casa a Sidney ma non è arrivata nessuna richiesta di riscatto. La polizia è sicura che si tratta di uno scambio di persona: "Rilasciatelo subito".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Irrompono in casa, sequestrano fratelli e li costringono a consegnare le chiavi della gioielleria

Una grave rapina ha sconvolto una famiglia, quando dei malviventi sono entrati in casa e hanno sequestrato i fratelli, costringendoli a consegnare le chiavi della gioielleria di famiglia.

Australia vieta i social, “ma gli adolescenti tornano a casa e trovano la casa vuota. La norma dovrà superare la prova della vita reale”. INTERVISTA a Julianne Greenfield da Sidney

L'Australia ha deciso di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, puntando a tutelare i giovani dai rischi digitali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.