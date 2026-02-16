Rapitori irrompono in casa e lo sequestrano ma è la persona sbagliata | pensionato sparito a Sidney

Venerdì mattina, a Sidney, i rapitori sono entrati in una casa e hanno portato via l’85enne Chris Baghsarian, ma si sono sbagliati persona. La polizia ha spiegato che il pensionato, che stava dormendo, non era il bersaglio previsto e ancora non ci sono richieste di riscatto. Un vicino ha raccontato di aver sentito rumori sospetti prima che qualcuno si allontanasse rapidamente dalla zona.