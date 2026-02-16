Damiano e Rosa si allontanano sempre di più, e questa volta la causa è una discussione su un vecchio problema. Eleonor chiede a Raffaele di accompagnarla in una visita a Napoli, e lui accetta senza esitazioni, pronto a mostrargli i luoghi più belli della città. Renato, invece, si diverte a prendere in giro il cognato, approfittando di questa occasione per fare qualche battuta.

Eleonor chiede a Raffaele di farle da guida per visitare Napoli, e lui si mette all'erta. Ovviamente anche questa diventa per Renato motivo di sfottò al caro cognatino. Nel frattempo a radio Golfo è il momento di trovare il nuovo direttore dopo le dimissioni di Elena. Filippo va da Marina per raccomandarsi, ma Michele è quasi certo che il posto sia suo, non sapendo delle mire dell'amico. Damiano nonostante la brusca lite con Rosa alla fine decide che è arrivato il momento di andare a convivere con lei. Proprio ora che forse è lei a non esserne poi così certa. Anche questa volta infatti la titubanza di Damiano ha messo in evidenza il suo carrattere mite e inetto, distante anni luce dalla tempra forte e coraggiosa di Rosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Damiano e Rosa sempre più diversi

Un Posto al Sole: Damiano mente a Rosa e il finale è esplosivo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.