Un posto al sole | Damiano confessa il suo amore a Rosa
Alla fine, nonostante gli impacci di Rosa, Damiano finalmente le dice ciò che lei ha sempre sognato da anni: che vuole stare con lei. E Rosa, per una volta, resta senza parole. Troppo bello però questo finale per restare così. E il fatto che Damiano continua ad avere problemi a lavoro e litigare con l’ispettore non fa presagire nulla di buono. Mentre Micaela è sempre più depressa e strana, tanto da costringere Samuel a portarle in casa il maestro di ballo. Che si sia dato con la zappa sui piedi? Marina invece orchestra un tranello facendo andare Espedito da Gagliotti per rivendicare la sua fattoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un posto al sole: la cena tra Rosa e Damiano non finisce bene. La coppia va in un ristorante molto elegante, ma lei si sente come un pesce fuor d'acqua, mentre lui è a suo agio. Di @ardigiorgio Vai su X
Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole: Damiano confessa il suo amore a Rosa - Mentre Damiano finalmente si dichiara a Rosa, i problemi personali e lavorativi minacciano la felicità. Scrive ilfoglio.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 17–21 novembre: la verità di Damiano sconvolge Rosa - Settimana intensa a Un Posto al Sole: Damiano confessa la verità a Rosa, Marina affronta Gagliotti e Micaela sprofonda nell’apatia. Segnala termometropolitico.it
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 novembre: una dichiarazione d'amore e una sfida - A Un Posto al Sole la settimana dal 17 al 21 novembre sarà dominata da sentimenti irrisolti e alleanze inattese. Si legge su napolitoday.it