Alla fine, nonostante gli impacci di Rosa, Damiano finalmente le dice ciò che lei ha sempre sognato da anni: che vuole stare con lei. E Rosa, per una volta, resta senza parole. Troppo bello però questo finale per restare così. E il fatto che Damiano continua ad avere problemi a lavoro e litigare con l’ispettore non fa presagire nulla di buono. Mentre Micaela è sempre più depressa e strana, tanto da costringere Samuel a portarle in casa il maestro di ballo. Che si sia dato con la zappa sui piedi? Marina invece orchestra un tranello facendo andare Espedito da Gagliotti per rivendicare la sua fattoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Damiano confessa il suo amore a Rosa