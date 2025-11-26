Un posto al sole | la cena tra Rosa e Damiano non finisce bene
Clara, da buona amica, affronta Damiano, e gli dice chiaramente che non può far soffrire ancora Rosa illudendola. Lui si convince e la chiama per invitarla a cena. Lei si fa bella, si trucca, fa la messa in piega e mette un abito stratosferico. Ma è in piena ansia e timore che lui l’abbia invitata per dirle che non vuole stare con lei. E Manuel come sempre, simpaticissimo, ci mette del suo. Alla fine vanno a cena, senza nessuna effusione. Damiano la porta in un posto elegante, ma lei si sente un pesce fuor d’acqua, mentre lui sembra di casa. Rosa intuisce che lui in quel posto c’è stato con Viola, e sentendosi inferiore rispetto alla professoressa va in escandescenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole: la cena tra Rosa e Damiano non finisce bene - La coppia va in un ristorante molto elegante, ma lei si sente come un pesce fuor d'acqua, mentre lui è a suo agio. Riporta ilfoglio.it
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025: Rosa cerca di fidarsi di Damiano - Le trame degli episodi di Un Posto al Sole in onda, su Rai 3, da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025. Si legge su davidemaggio.it
Upas, spoiler al 21 novembre: Damiano invita Rosa a cena - Le anticipazioni di Un posto al sole, che riguardano le puntate in onda dal 17 al 21 novembre, svelano che Damiano inviterà a cena Rosa per parlare apertamente dei loro sentimenti. Come scrive it.blastingnews.com