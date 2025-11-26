Clara, da buona amica, affronta Damiano, e gli dice chiaramente che non può far soffrire ancora Rosa illudendola. Lui si convince e la chiama per invitarla a cena. Lei si fa bella, si trucca, fa la messa in piega e mette un abito stratosferico. Ma è in piena ansia e timore che lui l’abbia invitata per dirle che non vuole stare con lei. E Manuel come sempre, simpaticissimo, ci mette del suo. Alla fine vanno a cena, senza nessuna effusione. Damiano la porta in un posto elegante, ma lei si sente un pesce fuor d’acqua, mentre lui sembra di casa. Rosa intuisce che lui in quel posto c’è stato con Viola, e sentendosi inferiore rispetto alla professoressa va in escandescenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: la cena tra Rosa e Damiano non finisce bene