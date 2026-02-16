Un modello organico di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024
Il Ministero dell'Istruzione ha proposto un nuovo modello di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, dopo aver analizzato le esigenze delle scuole e le novità del CCNL 2022-2024. La proposta, contenuta nell’allegato all’articolo, mira a facilitare l’applicazione delle norme contrattuali, offrendo alle scuole un quadro più chiaro e pratico. In particolare, il documento include indicazioni dettagliate su orari, incarichi e responsabilità del personale scolastico.
L'allegato al presente articolo contiene una proposta articolata e sistematicamente rielaborata di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, concepita come strumento di supporto operativo e giuridico per le istituzioni scolastiche nell'attuazione del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024.
Contratto integrativo di istituto e lavoro a distanza dopo il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024: profili giuridici, relazioni sindacali e potere organizzativo del dirigente scolastico
Il contratto integrativo di istituto e il lavoro a distanza, alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, rappresentano strumenti fondamentali per definire i profili giuridici e le relazioni sindacali nel settore.
Comune di Torregrotta, siglato il contratto collettivo integrativo
Il Comune di Torregrotta ha firmato il Contratto Collettivo Integrativo 20252027, segnando il quarto anno consecutivo in cui si conclude il Contratto Decentrato nell’arco dell’anno solare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale #Busitalia. Un risultato importante che porta benefici economici concreti e apre il confronto sulla revisione normativa. Tra le novità: Incrementi di indennità Welfare straordinario di 490 euro Welfare strut facebook
