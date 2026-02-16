Un modello organico di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024

Il Ministero dell'Istruzione ha proposto un nuovo modello di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, dopo aver analizzato le esigenze delle scuole e le novità del CCNL 2022-2024. La proposta, contenuta nell’allegato all’articolo, mira a facilitare l’applicazione delle norme contrattuali, offrendo alle scuole un quadro più chiaro e pratico. In particolare, il documento include indicazioni dettagliate su orari, incarichi e responsabilità del personale scolastico.

L'allegato al presente articolo contiene una proposta articolata e sistematicamente rielaborata di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, concepita come strumento di supporto operativo e giuridico per le istituzioni scolastiche nell'attuazione del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024.

Il contratto integrativo di istituto e il lavoro a distanza, alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, rappresentano strumenti fondamentali per definire i profili giuridici e le relazioni sindacali nel settore.

Il Comune di Torregrotta ha firmato il Contratto Collettivo Integrativo 20252027, segnando il quarto anno consecutivo in cui si conclude il Contratto Decentrato nell’arco dell’anno solare.

