Un haitiano in seconda manche alle Olimpiadi! La storia di Richardson Viano italiano d’adozione E il libro…

Richardson Viano, nato ad Haiti e residente in Italia, ha conquistato un posto nella seconda manche dello slalom di Milano Cortina 2026 perché ha superato il taglio durante la prima gara, nonostante la neve battente. Viano, che ha scelto di gareggiare con i colori italiani, ha dimostrato grande determinazione sulla pista Stelvio di Bormio, dove ha sfidato le condizioni difficili per entrare tra i trenta migliori. Il suo nome si aggiunge così alla lista degli atleti che si preparano a proseguire la corsa ai Giochi.

Sceso con l'altissimo pettorale numero 62, ha concluso al 29mo posto con il tempo di 1:04.31, accusando un ritardo di 8.

Richardson Viano, il primo sciatore di Haiti a partecipare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, racconta di aver pensato fosse uno scherzo quando gli hanno comunicato la sua convocazione, e di aver avuto paura durante la gara a Cortina, dove ha sentito la pressione di rappresentare un’isola senza neve.

