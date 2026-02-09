LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche sesta una positiva Robatscher Seconda manche alle 18.35

Nella gara di slittino singolare femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Hofer sorprende tutti e si piazza terza dopo la prima manche. Robatscher si mantiene positiva e si posiziona sesta. La seconda manche è prevista per le 18.35, con Hofer che partirà come seconda e Robatscher che scenderà in pista dalla sesta posizione. La gara è in corso, attesa per il rush finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58 La seconda manche inizierà alle 18.35, con Hofer che partirà come seconda e con Robatscher che, invece, è la sesta in startlist. 17.55 Sarà difficile strappare il record di pista a Fraebel che ha già una buona distanza dalle inseguitrici: la nostra Hofer deve recuperare quasi tre decimi alla tedesca, e 0.223 secondi alla seconda Taubitz. 17.50 Questa la top ten della prima manche completa: 1 – Merle Malou Fraebel GER 52.590 2 – Julia Taubitz GER +0.048 3 – Verena Hofer ITA +0.271 4 – Ashley Farquharson USA +0.272 5 – Elina Bota LAT +0.288 6 – Sandra Robatscher ITA +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo dello slittino, con le prime manche del singolo femminile.

In una giornata di gara, Verena Hofer sorprende tutti e si piazza al terzo posto dopo la prima manche nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi 2026.

