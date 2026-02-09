LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche sesta una positiva Robatscher Seconda manche alle 18.35

Nella gara di slittino singolare femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Hofer sorprende tutti e si piazza terza dopo la prima manche. Robatscher si mantiene positiva e si posiziona sesta. La seconda manche è prevista per le 18.35, con Hofer che partirà come seconda e Robatscher che scenderà in pista dalla sesta posizione. La gara è in corso, attesa per il rush finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58 La seconda manche inizierà alle 18.35, con Hofer che partirà come seconda e con Robatscher che, invece, è la sesta in startlist. 17.55 Sarà difficile strappare il record di pista a Fraebel che ha già una buona distanza dalle inseguitrici: la nostra Hofer deve recuperare quasi tre decimi alla tedesca, e 0.223 secondi alla seconda Taubitz. 17.50 Questa la top ten della prima manche completa: 1 – Merle Malou Fraebel GER 52.590 2 – Julia Taubitz GER +0.048 3 – Verena Hofer ITA +0.271 4 – Ashley Farquharson USA +0.272 5 – Elina Bota LAT +0.288 6 – Sandra Robatscher ITA +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche, sesta una positiva Robatscher. Seconda manche alle 18.35 Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche, sesta una positiva Robatscher Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo dello slittino, con le prime manche del singolo femminile. LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: sorpresa Verena Hofer, è terza dopo la prima manche! Anche Sandra Robatscher in lizza per la medaglia In una giornata di gara, Verena Hofer sorprende tutti e si piazza al terzo posto dopo la prima manche nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Robatscher e Hofer per sorprendere; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Lollobrigida oro e record olimpico nei 3000!; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz. LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche, sesta una positiva RobatscherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Ci siamo quasi, la prima a scendere in pista sarà la tedesca Taubitz. 16.53 Ovviamente, il format lo ... oasport.it Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo femminile, tv, streaming, italiani in garaLo slittino è sempre più protagonista nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver assegnato le prime medaglie nelle gara ... oasport.it E ieri pomeriggio è arrivato anche il quarto bronzo (e quinta medaglia complessiva) della giornata, nello slittino singolo maschile, con Dominik Fischnaller facebook Dominik #Fischnaller ancora sul terzo gradino del #podio nel singolo maschile di slittino. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.