Rapina in centro a Milano convalidati gli arresti della baby gang | Il 20enne ha capacità criminale elevatissima

“Capacità criminale elevatissima”: così il gip Tommaso Perna ha definito il 20enne che è accusato insieme a due amici e una ragazza minorenne di aver aggredito e rapinato un 15enne domenica sera, nella zona di Corso Buenos Aires a Milano. Una ventina di minuti di violenze e botte durante la quale la baby gang, tutta con radici a Bergamo, si è fatta consegnare tutti gli averi dal giovane, giubbotto, scarpe e cellulare, cercando di estorcere ulteriore denaro ai genitori della vittima dietro la minaccia di morte nei confronti del figlio. È stato un lungo interrogatorio quello di mercoledì mattina al Cpa del Beccaria, al termine del quale è stato convalidato l’arresto e applicata la misura della custodia cautelare del carcere per il maggiorenne, ritenendo i reati commessi dal ragazzo di origini tunisine e residente in un dormitorio della Bergamasca, ossia la rapina aggravata e la tentata estorsione (non ha riconosciuto il sequestro di persona) “gravissimi, non soltanto nominalmente, ma per le concrete modalità in cui essi sono stati eseguiti”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

