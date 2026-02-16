Un ecosistema propizio per attrarre investimenti

La creazione della Zona logistica semplificata ha portato nuove opportunità per attrarre investimenti, grazie alle facilitazioni offerte alle imprese. Questa misura mira a rendere più efficiente il sistema logistico, riducendo i tempi e i costi delle operazioni. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle aree portuali e retroportuali, favorendo lo sviluppo economico locale.

Un'occasione per fare il punto sulle opportunità dispiegate dalla recente istituzione della Zona logistica semplificata, che rappresenta uno dei più importanti strumenti di politica industriale per rafforzare la competitività delle aree portuali e retroportuali. Per mettere intorno a un tavolo gli attori di questo copione, Confindustria La Spezia organizza l'evento 'Zona logistica semplificata Porto e Retroporto della Spezia – Opportunità di sviluppo per imprese e territorio " in programma dopodomani, mercoledì 18 febbraio alle 15 nella sede dell'associazione, in via Don Minzioni. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di fornire alle aziende un quadro chiaro e operativo delle opportunità amministrative, fiscali e doganali legate alla Zls: procedure autorizzative più rapide e unificate, riduzione dei tempi burocratici, credito d'imposta per gli investimenti produttivi, possibili agevolazioni doganali e una governance dedicata capace di coordinare enti e istituzioni.