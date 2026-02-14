Sassari cultura e creatività al centro | 17 milioni di euro per riqualificare città e attrarre investimenti

Sassari ha annunciato il piano di riqualificazione cittadina, destinando 17 milioni di euro per migliorare spazi pubblici e promuovere eventi culturali. La Regione ha deciso di investire questa somma per attirare nuovi investimenti e rendere la città più vivace e attrattiva. In particolare, si prevedono interventi su teatri, piazze e musei, con l’obiettivo di coinvolgere anche le comunità locali.

Sassari Rilancia la Cultura: 17 Milioni di Euro per Rinnovare la Città. Sassari punta a diventare un polo culturale di riferimento in Sardegna grazie a un investimento di 17 milioni di euro stanziati dalla Regione. Il piano prevede la riqualificazione di due edifici storici, il Cineteatro Astra e l’ex Tipografia Chiarella, e il sostegno alle imprese del settore creativo, con l’obiettivo di rivitalizzare l’economia e l’immagine della città. Un Finanziamento Strategico per il Futuro di Sassari. La svolta per Sassari arriva grazie all’approvazione della Strategia territoriale da parte della giunta regionale, su proposta del vicepresidente Giuseppe Meloni.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Fiumicino, Baccini ha annunciato il ritorno del collegamento ferroviario con il centro città, accompagnato da un investimento di 300 milioni di euro.

Il Comune di Napoli investe 3 milioni di euro nella promozione culturale, con avvisi pubblici come “Cultura Napoli 2026” e “Cultura è partecipazione”.

