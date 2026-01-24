Ciclo di incontri per riconoscere truffe e raggiri

È aperto un ciclo di incontri pubblici e gratuiti dedicati alla prevenzione di truffe e raggiri. L’obiettivo è fornire strumenti utili a riconoscere e contrastare le frodi, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come gli anziani e le fasce deboli. Questi incontri rappresentano un’occasione per sensibilizzare e informare sulla tutela della sicurezza personale e collettiva.

Al via un ciclo di incontri pubblici gratuiti dedicati alla prevenzione delle truffe e dei reati ai danni delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce deboli. Gli incontri toccheranno tutte le frazioni e saranno realizzati in collaborazione con i Carabinieri della locale Stazione, che forniranno informazioni pratiche, consigli utili e strumenti di prevenzione in merito alle truffe telefoniche, online e alle principali tipologie di raggiri oggi più diffusi, sia a livello locale che nazionale. Verranno illustrati casi concreti, modalità operative utilizzate dai truffatori e comportamenti corretti da adottare per riconoscere e prevenire situazioni di rischio.

