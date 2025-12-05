La piaga delle truffe agli anziani | nel 2025 oltre 200 denunce

Lo scorso anno sono state 150, questo, anche se ancora non è terminato, se ne contano almeno 200. Sono le segnalazioni di truffe di ogni tipo, in gran parte perpetrate nei confronti degli anziani e segnalate al solo sportello provinciale dell'Adoc - Uil che si trova nella sede del sindacato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

