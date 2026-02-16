Umbria 7 milioni annui per i vitalizi | 92 ex politici beneficiari tra contestazioni e richieste di riforma

In Umbria, il pagamento di circa sette milioni di euro all’anno per i vitalizi ha attirato l’attenzione, perché coinvolge 92 ex politici. La cifra, che ogni anno finisce nelle tasche di persone ormai lontane dalla vita pubblica, è al centro di polemiche e richieste di cambiamento. Tra loro ci sono anche alcuni che hanno ricevuto le pensioni senza aver rispettato tutte le regole. La questione arriva in un momento in cui si discute di come riformare il sistema di welfare per i politici in regione.

Umbria, i vitalizi costano sette milioni l'anno: 92 ex politici beneficiari di un sistema sotto accusa. L'Umbria spende oltre sette milioni di euro all'anno per i vitalizi dei suoi ex politici. Attualmente, 92 cittadini umbri percepiscono queste rendite, un costo che aumenta costantemente a causa dell'inflazione e di altre variabili. La questione solleva un acceso dibattito sulla sostenibilità di un sistema percepito come un privilegio e sulla necessità di maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Un peso crescente per le finanze regionali. Il sistema dei vitalizi, erogato dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria, rappresenta un onere significativo per il bilancio regionale.