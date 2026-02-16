I vitalizi dei politici umbri ci costano milioni ogni anno E aumentano | tutti i nomi e relativi assegni

In Umbria, 92 ex consiglieri regionali continuano a ricevere il vitalizio ogni mese, e questa spesa cresce di anno in anno. La causa è il vecchio sistema pensionistico dei politici, che permette a molti di ottenere assegni ancora dopo aver lasciato la carica. Un esempio concreto è il caso di Giovanni Rossi, ex consigliere che riceve circa 2.500 euro al mese.

Ecco le somme e i beneficiari. C'è anche chi incassa la reversibilità. I conti del consiglio regionale dell'Umbria In Umbria 92 cittadini ricevono ancora il vitalizio che ogni mese viene loro corrisposto dall'ex consiglio regionale, ora Assemblea Legislativa. Una somma totale a sette cifre e un assegno personale che ogni anno aumenta per tutti in base al costo della vita e altre variabili. I più ricchi e i più assenteisti. Quanto guadagnano e quanto lavorano i parlamentari dell'Umbria Vi porto in un tempio della massoneria di Perugia. Simboli, riti e mappa delle logge del Grande Oriente Vi porto in un tempio della massoneria di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Elezioni amministrative affollate a Casagiove: tutti i nomi dei politici in campo Le elezioni amministrative di Casagiove si avvicinano e il panorama politico locale si intensifica. Macchina della giustizia perfetta? Gli errori dei magistrati costano 27 milioni l'anno Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I vitalizi dei politici umbri ci costano milioni ogni anno. E aumentano: tutti i nomi e relativi assegni; Mini-vitalizi, nessuna discussione tra i banchi dell'aula; Basilicata, in campo il comitato per il referendum: Abolire i vitalizi; Referendum per l’abrogazione dei vitalizi, i promotori: Fateci votare. Basilicata, ritorno dei vitalizi: gli studenti denunciano lo svuotamento del fondo sociale e l’indignità politicaÈ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Potenza l’avviso relativo al progetto Ri-Generazioni – Reti solidali per il riscatto dalla povertà, ideato dall’associazione Movimento ... lasiritide.it Mini-vitalizi, nessuna discussione tra i banchi dell'aulaLa minoranza a viale Verrastro chiede di normare il referendum per il quale un comitato promotore ha avviato la pratica ... rainews.it Batti un colpo se vorresti abolire i vitalizi dei politici. facebook