cremonese napoli 20 daspo ai tifosi per le violenze

La Polizia di Stato di Cremona ha emesso 20 Daspo, causando l’allontanamento di 16 ultras napoletani e 4 tifosi locali, dopo le violenze avvenute durante la partita Cremonese-Napoli. Gli agenti hanno identificato i supporters coinvolti attraverso filmati e testimonianze, e ora li impediscono di frequentare gli eventi sportivi per un totale di 50 anni. Un episodio che ha scatenato l’intervento immediato delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nei prossimi incontri.

La Polizia di Stato della Questura di Cremona ha disposto 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei confronti di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. I fatti si riferiscono ai fatti avvenuti prima e dopo l’incontro di campionato tra le due squadre dello scorso 28 dicembre. In particolare, si sottolinea, prima dell’inizio del match, una ventina di ultras napoletani – giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze nei pressi dell’impianto sportivo – avevano aggredito durante gli spostamenti prima un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli una sciarpa ed un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese e, poco dopo, in un’area di parcheggio adiacente allo stadio Zini, altri due tifosi cremonesi, uno dei quali, anziano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

