Botte e devastazione allo stadio 7 Daspo per i tifosi del Palermo che hanno sfondato le vetrate a Bolzano

Sette tifosi del Palermo colpiti da Daspo a Bolzano per danneggiamenti e resistenza durante e dopo la partita di Serie B del 14 settembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

