Bellanova Inter l’esterno ritorna in nerazzurro a gennaio? Il giocatore rappresenta una soluzione solo in un caso Le ultimissime su questa possibilità

Le voci su un possibile ritorno di Bellanova all'Inter a gennaio circolano con interesse. La questione riguarda principalmente la necessità di rafforzare la fascia destra e il ruolo del giocatore dell’Atalanta in questa situazione. Al momento, si tratta di una possibilità da valutare attentamente, considerando le esigenze della squadra e le condizioni contrattuali. Ecco le ultime notizie su questa eventuale operazione di mercato.

Bellanova Inter, i nerazzurri dovranno intervenire a destra e il giocatore dell’Atalanta è uno dei profili vagliati da Marotta. Le ultime sulla trattativa L’Inter si prepara a intervenire con decisione sul mercato già a gennaio, spinta dall’emergenza sulla fascia destra. Il grave infortunio di Denzel Dumfries ha costretto la dirigenza nerazzurra a cercare soluzioni immediate: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

