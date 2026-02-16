Ultima settimana di Olimpiadi tutte le chance azzurre giorno per giorno

L’Italia affronta l’ultima settimana delle Olimpiadi, dopo aver stabilito diversi record nelle prime giornate. La squadra azzurra si prepara a sfidare le ultime prove, puntando a conquistare le ultime medaglie rimaste. I nuotatori italiani, ad esempio, si allenano intensamente per arrivare al meglio nelle finali di questa settimana decisiva.

Dopo la giornata dei record, l’Italia guarda agli ultimi sette giorni con ambizioni altissime. Consolidare la top5 del medagliere e magari spingersi oltre. Dopo aver riscritto la storia con un’altra domenica da record, l’Italia si prepara all’ultima settimana dei Giochi con uno spirito diverso. Non più l’inseguimento di un traguardo, ma la difesa di un’eredità già straordinaria. Milano-Cortina ha cambiato dimensione all’Olimpiade azzurra, e ora l’obiettivo è chiudere con un sigillo che renda questa edizione indimenticabile. Le opportunità non mancano. Lo short track resta terreno fertile, con le sue leader pronte a inseguire nuovi podi e le staffette capaci di esaltarsi nei momenti che contano.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia conquista tre medaglie ieri, un risultato che rafforza le sue speranze di podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.