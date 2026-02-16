Olimpiadi 2026 tutte le carte di medaglia dell’Italia nella seconda settimana giorno per giorno

L’Italia conquista tre medaglie ieri, un risultato che rafforza le sue speranze di podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria è arrivata grazie alle performance di atleti italiani in discipline diverse, come lo sci alpino e lo snowboard, che hanno sorpreso il pubblico. La giornata ha mostrato come la squadra italiana stia crescendo e si stia affermando come protagonista. Con questo successo, gli obiettivi degli atleti italiani diventano ancora più sfidanti.

Al termine della trionfale giornata di ieri, abbiamo indicato i nuovi possibili obiettivi dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più ambiziosi. Con oggi mancano 7 giorni di gara. Diciamo poco più di sei, perché gli eventi saranno veramente scarni nella giornata di domenica 22 febbraio, dedicata quasi in toto alla Cerimonia di chiusura. Come di consueto, gli appuntamenti vanno riducendosi: quasi sempre il grosso è concentrato nei primi 10 giorni dei Giochi. In passato era così anche alle Olimpiadi estive, ma da qualche edizione si è lavorato nella giusta direzione per creare un bilanciamento tra le due settimane. Olimpiadi 2026, tutte le carte di medaglia dell'Italia nella seconda settimana giorno per giornoAl termine della trionfale giornata di ieri, abbiamo indicato i nuovi possibili obiettivi dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più ... Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell'Italia oggi. Borsino e percentuali 16 febbraioSPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (16 FEBBRAIO) SCI ALPINO Ore 10.00 e 13.30: slalom maschile (Bormio) La pista l'abbiamo vista nella gara di ... Tutte le medaglie alle Olimpiadi dei nostri ragazzi meritano la stessa attenzione e importanza, a cominciare dalla straordinaria Arianna Fontana che ormai, in quanto a medaglie, gioca un campionato a parte. Ma quello che ha fatto oggi Federica Brignone vinc