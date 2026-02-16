Ultima estrazione Lotto e 10eLotto | festeggiano Milano e Sesto San Giovanni

Milano, 16 febbraio 2026 - Domani sera il jackpot del SuperEnalotto vale la bellezza di 122 milioni di euro. Cifra stratosferica ma “nulla” rispetto ai 371 milioni di euro spartiti il 16 febbraio 2023 tra 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Intanto la Lombardia si consola con Lotto e 10eLotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa sera a Milano si tiene l’estrazione del SuperEnalotto.

Questa sera Milano si prepara alla grande estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot che supera i 113 milioni di euro.

