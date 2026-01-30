Questa sera Milano si prepara alla grande estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot che supera i 113 milioni di euro. La corsa al “6” è aperta e molti sperano di portarsi a casa una fortuna. Oltre al jackpot, si rischia anche per i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che potrebbero regalare premi importanti. La città è in attesa dei numeri fortunati, mentre i giocatori sognano di indovinare i numeri giusti.

Milano – Riparte la caccia grossa al “6” del SuperEnalotto, con un jackpot ricchissimo da 113,2 milioni di euro, e ai premi degli altri concorsi in programma questa sera, venerdì 30 gennaio 2026: Lotto e 10eLotto. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui a partire dalle ore 20 la diretta dell’estrazione di oggi di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto Una curiosità statistica: il primo Jackpot della storia del SuperEnalotto fu centrato a gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, 30 gennaio 2026

Approfondimenti su SuperEnalotto 30 Gennaio2026

Ultime notizie su SuperEnalotto 30 Gennaio2026

