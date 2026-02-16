Ue Ghribi Gsd-Gksd | Rapporto transatlantico centrale e imprescindibile

Il presidente di Ecam, Ghribi, ha partecipato alla Munich Security Conference 2026 per sottolineare che il rapporto tra Europa e Stati Uniti è fondamentale e non può essere trascurato. Durante l’evento, ha evidenziato come le alleanze transatlantiche siano alla base della stabilità globale, portando come esempio le recenti discussioni sulla sicurezza energetica.

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Il presidente di Ecam (European Council for Africa and the Middle East) e vicepresidente del Gruppo San Donato ha preso parte ai lavori della Munich Security Conference 2026. La Conferenza di Monaco "offre ogni anno una fotografia nitida del tempo che stiamo vivendo - ha affermato Ghribi -. E quella di quest'anno è chiara: non è il tempo delle rotture clamorose, ma delle ridefinizioni profonde". Secondo Ghribi, l'asse tra Europa e Stati Uniti non si spezza, ma evolve: "Il messaggio emerso con forza è questo: gli Stati Uniti non intendono disingaggiarsi dall'Europa, ma chiedono una maggiore responsabilizzazione europea in materia di difesa, sicurezza, capacità industriale e autonomia strategica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, Ghribi (Gsd-Gksd): "Rapporto transatlantico centrale e imprescindibile" Cooperazione con la Libia su sanità ed energia, Gsd e Gksd firmano contratti per oltre 2 miliardi di dollari Il Gruppo San Donato e il Gruppo Gksd hanno firmato contratti per oltre 2 miliardi di dollari con la Libia, rafforzando la collaborazione nei settori sanità ed energia. Il rapporto transatlantico non è in discussione, ma l’Europa deve assumersi più responsabilità. L’opinione di Trenta Il rapporto tra Europa e alleati transatlantici è stabile, ma l’Europa deve assumersi maggiori responsabilità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Conferenza di Monaco, Ghribi (Ecam) La sicurezza nasce dalla cooperazione. Italy–United Arab Emirates, Ghribi (GSD-GKSD) meets Mattarella in DubaiDUBAI (UNITED ARAB EMIRATES) (ITALPRESS/MNA) – Kamel Ghribi, Vice President of Gruppo San Donato (GSD) and Chairman of GKSD, met today in Dubai with the President of the Italian Republic, Sergio ... italpress.com Italia-Emirati Arabi, Ghribi (GSD-GKSD) incontra Mattarella a DubaiDUBAI (ITALPRESS) – Kamel Ghribi, Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) e Presidente di GKSD, ha incontrato oggi a Dubai il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel corso della ... msn.com