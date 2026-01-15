Cooperazione con la Libia su sanità ed energia Gsd e Gksd firmano contratti per oltre 2 miliardi di dollari

Il Gruppo San Donato e il Gruppo Gksd hanno firmato contratti per oltre 2 miliardi di dollari con la Libia, rafforzando la collaborazione nei settori sanità ed energia. Questa iniziativa fa parte di una strategia di cooperazione internazionale volta a condividere competenze italiane e sviluppare progetti di sviluppo sostenibile nel paese nordafricano.

(Adnkronos) – Punta sulla Libia il Gruppo San Donato che, insieme al Gruppo Gksd, rafforza il proprio impegno nell'ambito di una strategia di cooperazione internazionale orientata al trasferimento all'estero di competenze, modelli organizzativi ed esperienza italiana in alcuni settori strategici. Un contesto nell'ambito del quale sono stati firmati a Benghazi contratti per sanità ed energia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Italia-Gabon, Gksd firma due protocolli: focus su sanità ed edilizia sociale Leggi anche: Il governo trova l’accordo su Kiev: aiuti per difesa, sanità ed energia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cooperazione con la Libia su sanità ed energia, Gsd e Gksd firmano contratti per oltre 2 miliardi di dollari - Dall'ospedale al centro oncologico fino all'impianto per i rifiuti urbani i progetti al centro degli accordi siglati oggi a Benghazi ... adnkronos.com

Gruppo San Donato e GKSD, accordi in Libia da oltre 2 miliardi di dollari per sanità ed energia - Il Gruppo San Donato, primo gruppo ospedaliero italiano, insieme a Gruppo GKSD (joint venture tra la GK Investment Holding di Kamel Ghribi e ... teleborsa.it

ITALIA-TURCHIA-LIBIA/ Migranti, energia, piano Mattei: così il sostegno a Dbeibah avvicina Erdogan e Meloni - Ankara potrebbe aiutarci con il Piano Mattei e farci entrare nelle zone economiche esclusive in Libia Immigrazione irregolare, cooperazione economica, ... ilsussidiario.net

LIBIA – EGITTO: SADDAM HAFTAR AL CAIRO PER RAFFORZARE LA COOPERAZIONE MILITARE Chiara Cavalieri | Bric & Friends Il generale Saddam Haftar al Cairo per una visita militare di alto livello. Accolto dal ministro della Difesa Abdel-Magid facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.