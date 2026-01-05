Il rapporto transatlantico non è in discussione ma l’Europa deve assumersi più responsabilità L’opinione di Trenta

Il rapporto tra Europa e alleati transatlantici è stabile, ma l’Europa deve assumersi maggiori responsabilità. Secondo l’opinione di Trenta, l’approccio attuale rischia di lasciare problemi irrisolti e conseguenze che si estendono oltre i confini nazionali. È fondamentale una riflessione su come rafforzare il ruolo europeo, garantendo stabilità e coerenza nelle scelte di sicurezza e difesa.

Arriva lo sceriffo, spara, amministra la "sua giustizia" e poi se ne va. Il sangue e il disordine restano, e travalicano i confini del saloon. L'immagine può sembrare cruda, ma descrive bene il cambio di postura emerso con l'operazione statunitense in Venezuela. Il punto centrale non è soltanto l'obiettivo dell'azione, ma il metodo con cui viene perseguito: un modo diverso di affrontare le crisi internazionali che segna un salto di qualità nel rapporto tra forza, diritto e politica. Il regime change imposto dall'esterno ha storicamente prodotto instabilità, raramente – se non mai – processi di stabilizzazione duratura.

Sì, Schlein, lo ha potuto dire proprio grazie a quel dialogo transatlantico che voi avete provato a liquidare come vassallaggio. Ha potuto farlo perché ha costruito un rapporto privilegiato con il Presidente Trump, che oggi la accredita come interlocutrice internaz - facebook.com facebook

