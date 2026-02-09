Gentiloni | ‘forse due anni di Trump hanno reso la UE più forte’

Questa settimana in Italia si discuteranno decisioni importanti sulla ripresa economica e sul mercato unico europeo. Si parlerà di come affrontare le sfide di competitività, con incontri che coinvolgono anche figure come Draghi e Letta. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per migliorare l’economia del continente e favorire la crescita delle imprese.

