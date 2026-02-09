Gentiloni | ‘forse due anni di Trump hanno reso la UE più forte’

Questa settimana in Italia si discuteranno decisioni importanti sulla ripresa economica e sul mercato unico europeo. Si parlerà di come affrontare le sfide di competitività, con incontri che coinvolgono anche figure come Draghi e Letta. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per migliorare l’economia del continente e favorire la crescita delle imprese.

UDINE, 09 FEB – “Questa settimana verranno affrontate alcune scelte fondamentali soprattutto quelle più economiche legate alla competitività dell’economia europea e al completamento del mercato unico ai famosi rapporti di Mario Draghi e Enrico Letta. Se l’Europa fa anche un passo in avanti su questo terreno penso che alla fine potremo dire che due anni di Trump hanno contribuito a rafforzare l’Unione Europea più di vent’anni di dibattiti tra di noi”. “La commissione ha due o tre sfide davanti – ha proseguito Gentiloni – una riguarda la politica energetica, l’altra gli investimenti in quelle aree tecnologiche in cui l’Europa è in ritardo nei confronti di Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

