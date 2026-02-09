Gentiloni | ‘forse due anni di Trump hanno reso la UE più forte’
Questa settimana in Italia si discuteranno decisioni importanti sulla ripresa economica e sul mercato unico europeo. Si parlerà di come affrontare le sfide di competitività, con incontri che coinvolgono anche figure come Draghi e Letta. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per migliorare l’economia del continente e favorire la crescita delle imprese.
UDINE, 09 FEB – “Questa settimana verranno affrontate alcune scelte fondamentali soprattutto quelle più economiche legate alla competitività dell’economia europea e al completamento del mercato unico ai famosi rapporti di Mario Draghi e Enrico Letta. Se l’Europa fa anche un passo in avanti su questo terreno penso che alla fine potremo dire che due anni di Trump hanno contribuito a rafforzare l’Unione Europea più di vent’anni di dibattiti tra di noi”. “La commissione ha due o tre sfide davanti – ha proseguito Gentiloni – una riguarda la politica energetica, l’altra gli investimenti in quelle aree tecnologiche in cui l’Europa è in ritardo nei confronti di Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondimenti su Gentiloni UE
Suarez ricorda la sua carriera: «Spesso penso di essere un esempio di ribellione, resilienza, nel continuare a lottare, a combattere. Le critiche mi hanno sempre reso più forte»
Se Trump la vuole più debole e Putin la vuole più divisa, non sarà che l’Ue è più forte di come ce la raccontiamo?
Ultime notizie su Gentiloni UE
Gentiloni, forse due anni di Trump hanno reso Ue più forteBruxelles ha davanti due o tre sfide importanti ... msn.com
Gentiloni a Udine: due anni di Trump hanno reso più forte l'Unione EuropeaPaolo Gentiloni: le sfide su competitività, energia e investimenti possono rafforzare l’Unione europea più dei dibattiti interni. nordest24.it
Un’altra batosta per chi profetizzava, e forse auspicava, l’isolamento della Nazione sotto la guida del Presidente Meloni. Anche il Telegraph lo conferma: con una linea pragmatica, credibile e coerente, l’Italia è tornata a essere un interlocutore centrale in Euro facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.