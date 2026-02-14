Ue Gentiloni | Meloni spinga per integrazione ed Eurobond

Il commissario europeo Paolo Gentiloni ha detto che Giorgia Meloni dovrebbe promuovere di più l’integrazione europea e spingere per gli Eurobond. La sua richiesta nasce dal fatto che i leader europei devono trovare strumenti condivisi per rafforzare l’unità dell’Unione. Durante una conferenza a Bruxelles, ha anche sottolineato che questa strategia potrebbe aiutare a superare le tensioni economiche tra i Paesi membri.

Milano, 14 feb. (askanews) – Alla conferenza di Monaco il cancelliere tedesco Friedrich Merz “ha fatto bene a rispondere dallo stesso pulpito in cui un anno fa JD Vance aveva accusato i governi europei di cancellare la loro civiltà. Il cancelliere tedesco, in piena sintonia con Macron, sia pure in un discorso teso a ridurre le distanze transatlantiche, ha parlato chiaro in difesa di scelte e valori europei, e lo ha fatto anche con un messaggio agli amici del Movimento Maga in Germania e in Europa”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni, sottolineando in una intervista alla Stampa che “il risveglio” dell’Europa “è iniziato da qualche mese”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giorgia Meloni si dice favorevole agli eurobond, ma avverte che il tema divide i paesi dell’Unione Europea.

Intesa Sp propone di accelerare il percorso verso un ministero dell’Economia unico in Europa, sottolineando l’importanza di un’azione più rapida da parte delle autorità europee e dei governi nazionali.

