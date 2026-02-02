Accordo tra principali circuiti di pagamenti Ue per accelerare su soluzioni sovrane

In Italia, i principali circuiti di pagamento europei si alleano per rafforzare la sovranità dei pagamenti. Bancomat, Bizum, Sibs-Mb Way e Vipps MobilePay, insieme a Epi Company, hanno firmato un accordo che punta a rendere più autonome le soluzioni di pagamento in Europa. L’obiettivo è creare un sistema più integrato e resistente, evitando di dipendere troppo dai grandi player esterni. La notizia segna un passo importante per l’indipendenza del settore finanziario europeo.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Bancomat, Bizum, Sibs-Mb Way e Vipps MobilePay (membri dell'EuroPa Alliance) ed Epi Company (Epi-European Payment Initiative) ha siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare la sovranità dei pagamenti in Europa attraverso una cooperazione che riunisce tutti i principali circuiti di pagamento europei. L'ambizione comune, si legge in una nota, è quella di "consentire pagamenti transfrontalieri senza soluzione di continuità in tutta Europa entro il 2027". L'intesa, si legge ancora, riunisce circuiti che attualmente servono circa 130 milioni di utenti. Al momento del lancio, l'iniziativa coprirà 13 Paesi europei, che insieme rappresentano già circa il 72% della popolazione dell'Unione europea e della Norvegia.

