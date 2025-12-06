Elon Musk sfida l’Europa | l’attacco alla Ue e la sovranità che vuole restituire agli Stati

Nel suo messaggio pubblicato su X, Elon Musk colpisce ancora il cuore dell’architettura europea. L’ex membro dell’amministrazione Trump afferma che la Ue “deve essere abolita”, suggerendo che solo la restituzione della sovranità ai singoli Paesi permetterebbe ai governi di rappresentare davvero i propri cittadini. Parole che arrivano mentre il magnate si schiera apertamente con la nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca, un documento che insiste sul ruolo degli Stati nazionali come fulcro della stabilità occidentale. La sortita di Musk non è isolata e cade in un momento particolarmente teso per i rapporti fra il CEO di X e le istituzioni europee. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elon Musk sfida l’Europa: l’attacco alla Ue e la sovranità che vuole restituire agli Stati

